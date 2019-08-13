Лондон, , 19:00 — REGNUM

Мировые цены на нефть поднялись примерно на 4,5% и продолжают расти после «заморозки» пошлин США на часть товаров из Китая, 13 августа передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на $2,63 (4,49%), до $61,20 за баррель. Марка находится вблизи максимумов сессии.

Нефть WTI подорожала на $2,31 (4,21%), до $57,24 за баррель. Максимальным зафиксированным уровнем торгов для марки пока являются $57,42 за баррель.

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