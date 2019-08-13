Нью-Йорк, США, 13 августа, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит уверенно растут после «заморозки» пошлин США на ряд товаров из Китая, 13 августа передает агентство Reuters.

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К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 413,69 пункта (1,60%), до 26 311,40 пункта, индекс S&P 500 вырос на 47,43 пункта (1,65%), до 2930,12 пункта, индекс Nasdaq вырос на 157,04 пункта (2,00%), до 8020,45 пункта.

«Мы получили шаг в правильном направлении для переговоров и, возможно, конца торговой войны… Факт, что мы получили некоторую отсрочку, вселяет в рынок оптимизм» , — уверен аналитик National Securities Арт Хоган.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября США должны были ввести 10%-ный тариф на ввоз китайских товаров общей стоимостью $300 млрд.

13 августа правительство США заявило, что из списка китайских товаров были исключены «некоторые виды» компьютерной техники, игрушек и одежды.

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