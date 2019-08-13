Пекин, 13 августа, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ провел телефонные переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, 13 августа передает агентство Reuters.

Gov.cn Лю Хэ

Согласно заявлению министерства торговли КНР, переговоры касались введения США 10%-х пошлин на ряд товаров из Китая. Пошлины вступят в силу 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 августа правительство США «заморозило» до 15 декабря введение пошлин на ряд товаров из Китая, в том числе компьютеры и мобильные телефоны.

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