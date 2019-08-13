Симферополь, 13 августа, 2019, 17:30 — ИА Регнум. До почти рекордных показателей: +33−35 °С поднимется температура воздуха в Крыму в ближайшие дни. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе управления гидрометцентра РК.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«16 августа температура воздуха в Симферополе составит +18−20°С ночью и +33−35°С днём. При этом абсолютный максимум температур в августе составляет +38°-+41°, на побережье +37°-+39°», — отметили в гидрометцентре.

В целом, по данным синоптиков, самая высокая температура воздуха в августе была зарегистрирована в 2017 году в Симферополе: 36,4 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета в некоторых районах полуострова выпал град, размеры которого достигали величины куриного яйца.

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