Крымские сельхозпроизводители сэкономили на страховании от града

Симферополь, , 17:14 — REGNUM Пострадавшие от крупного града крымские агропредприятия не заключили договор о защите от подобных осадков с ГУП РК «Крымский элеватор». Об этом 6 июня журналистам сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По его словам, специалисты продолжают подсчитывать ущерб в Симферопольском и Черноморском районах.

«Пока не представляется возможным подсчитать ущерб из-за опасности обрушения конструкций на ООО «Крымтеплица» в Симферопольском районе, а также в четырёх сельхозпредприятиях Черноморского района, так как поля и подъездные дороги затоплены водой», — уточнил Рюмшин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в некоторых районах полуострова прошёл сильный град. Местами его размеры достигали величины куриного яйца. Пострадали десятки автомобилей и около 3,5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, в частности, в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма.

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