Вашингтон, 13 августа, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Соединенные Штаты откладывают введение 10%-ных пошлин на ряд товаров из Китая, 13 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Согласно правительственному заявлению, США откладывают до 15 декабря введение пошлин на китайские компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, игровые приставки, компьютерные мониторы, а также «некоторые игрушки» и «некоторые виды одежды».

Новые 10%-ные пошлины, о введении которых объявил президент США Дональд Трамп, должны были коснуться $300 млрд китайского импорта в США.

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