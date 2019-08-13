София, 13 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Американская корпорация General Electric подала заявку на участие в проекте строительства второй атомной электростанции в Болгарии — АЭС «Белене». Об этом 13 августа сообщила министр энергетики республики Теменужка Петкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

«Оба российских реактора, приобретённых Болгарией, технически могут работать и с американскими турбинами», — приводит слова министра «Болгарское национальное радио».

Как отметила Петкова, в Софии ожидают, что в ближайшее время свою оферту также подаст российская компания «Росатом», представители которой ранее уже неоднократно заявляли о готовности рассматривать различные варианты участия в проекте.

Как передавало ИА REGNUM, Болгария в мае приступила к процедуре выбора стратегического инвестора для завершения строительства АЭС «Белене». Проект планировалось реализовать ещё в конце прошлого века, однако строительство неоднократно замораживалось.

На сегодняшний день правительство Болгарии готово строить АЭС совместно с инвестором на основе рыночных принципов, без взятия на себя обязательств по выкупу электроэнергии от будущей станции и установлению каких-либо преференциальных цен на неё.

Помимо «Росатома» и General Electric, интерес к проекту ранее проявляли также Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и французская компания Framatome.

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