Москва, 13 августа, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Сокращение рабочей недели не противоречит законодательству, вопрос об этом должен обсуждаться профсоюзами и работодателями — участниками социального партнерства. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочий. 1912

Предложение рассмотреть переход на четырёхдневную рабочую неделю было направлено в Минтруда Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). Профсоюзы положительно отозвались о возможном уменьшении рабочих дней при условии, что размер заработной платы останется прежним.

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В министерстве труда и соцзащиты напомнили, что Трудовой кодекс устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели в 40 часов, однако нижней границы нет. Количество часов в рабочем дне и количество самих рабочих дней можно уменьшить в рамках коллективного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне о возможном сокращении рабочей недели заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на опыт других стран.

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