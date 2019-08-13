Москва, , 11:05 — REGNUM

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Размер заработной платы при этом должен быть сохранён, говорится в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — отметили в организации.

Соответствующие предложения направлены федерацией профсоюзов в Министерство труда и социальной защиты РФ. Замглавы департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская отметила, что 35-часовая рабочая неделя стала реальностью в отдельных странах, в отдельных отраслях благодаря высокопроизводительному труду.

Однако в России переход предприятий на сокращенную неделю происходит «не из лучших побуждений», а на фоне финансовых трудностей. Зарплаты работников при этом заметно уменьшаются.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение рабочей недели допустил ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев. Работодателям придётся всё больше учитывать интересы своих сотрудников, отметил он.

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