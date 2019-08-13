Москва, 13 августа, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Общение глав двух государств — факт, который можно оценить только положительно, заявил 13 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Таким образом представитель Кремля прокомментировал телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которое состоялось 7 августа.

«Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», — сказал Песков.

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Он добавил, что российский лидер — весьма прагматичный собеседник, для которого главное не сам разговор, а «реализация тех пониманий и договорённостей, которые достигались ранее и во время каждого разговора».

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор между президентами России и Украины состоялся 7 августа по инициативе Киева. Сообщалось, что в ходе обсуждения проблематики урегулирования ситуации в Донбассе была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

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