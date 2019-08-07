Москва, , 19:35 — REGNUM

Телефонные звонки президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину должны поспособствовать урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом парламентарий считает, что в переговорах между главами двух стран пока нет смысла: российская сторона будет настаивать на исполнении Минских соглашений, а украинская заявит, что не может этого сделать.

«За эти два звонка я хочу его похвалить. […] Вопрос в том, что он делает определенные шаги, и я их приветствую. Конечно, когда он говорит о нормандском формате, а при этом ещё пытается подвести под ревизию Минские соглашения, это не очень хорошо. Наш президент ему скажет: а о чем мы будем говорить? Мы скажем: выполняйте Минские соглашения! А Украина скажет, что не может этого сделать», — сказал Калашников.

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