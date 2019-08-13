Вашингтон, 13 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В мобильные сервисы Google теперь можно войти по отпечатку пальца вместо пароля. Новую функцию добавили для пользователей операционной системы Android, сообщил портал The Verge 12 августа.

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Пользователи, в чьих смартфонах есть функция распознавания отпечатка пальца, теперь смогут входить в свои аккаунты некоторых сервисов Google, не используя символьные пароли. Достаточно будет приложить палец к сканеру отпечатка на смартфоне.

Некоторые пользователи Android (версии 7 и выше) уже получили обновление: для всех остальных новая функция станет доступна в течение нескольких дней. Подобный механизм с отпечатком пальцев уже применяется в работе сервиса Google Pay: пользователи могут не использовать пин-код для банковской карты и прикоснуться пальцем к сканеру отпечатка на смартфоне.

Ранее в Google рассказали, что будут использовать переработанные материалы для создания новых устройств.

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