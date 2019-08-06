Маунтин-Вью, США, , 13:41 — REGNUM

Google начнет создавать устройства из переработанных материалов. Об этом сообщил портал Cnet 5 августа.

К 2022 году представители Google обещают, что каждое устройство компании будет произведено с использованием вторичного сырья. Сейчас Google использует переработанный пластик для небольшой доли производства, но компания планирует увеличивать процент экологически безопасных продуктов.

Кроме того, компания планирует выпускать углеродно-нейтральные устройства: то есть такие, при использовании которых выбросы вредных веществ в атмосферу снижены к минимуму. Чтобы не вредить экологии, Google также изменит подход к производству: например, будет чаще использовать воздушный способ транспортировки товаров, а не морской.

В 2018 году компания начала публиковать отчеты об изготовлении своих продуктов и их влиянии на экологию.

Ранее стало известно, что в Google начали тестирование премиального доступа к мобильным приложениям Google Play Pass.

Читайте также: Google тестирует премиальную подписку Google Play Pass

Читайте ранее в этом сюжете: Названы лидеры рынка смартфонов Китая