Вашингтон, 13 августа, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Американская автокомпания представила обновленный трековый Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года. Об этом 13 августа сообщает портал 32cars.ru.

Motor Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года

Новинка получила рулевое управление от GT500. У модели GT350R также новая рулевая рейка с электрическим приводом и обновленным ПО. В компании сообщили, что это увеличивает точность управления машиной. От GT500 обновлённому автомобилю достались кузов, интерьер и некоторые другие элементы.

Уже в стандартной комплектации GT350R имеет модные карбоновые колеса, тогда как для GT500 они появляются лишь в топовой комплектации.

Стоит отметить, что автопроизводитель удалил выхлопные резонаторы R из авто для снижения веса и увеличения громкости звучания выхлопной системы.

Напомним, ЗАО «Форд Мотор Компани» (предприятие Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области) в 2018 году получило чистую прибыль в размере 1 млрд 239 млн рублей.

Читайте также: Ford представил юбилейную версию Mustang для европейского рынка