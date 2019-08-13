Бишкек, 13 августа, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот. Об этом заявил 13 августа на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

Глава ГКНБ пояснил, что во время попытки штурма дома Атамбаева экс-президент сознательно прикрывался женщинами и детьми. Сообщения о пострадавших мирных людях должны были способствовать свержению власти.

Опумбаев добавил, что боец спецназа, погибший в результате операции, был убит из оружия Атамбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа попытка задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обернулась провалом. При штурме его дома в селе Кой-Таш пострадали около 50 человек, погиб боец спецназа. Бывший глава государства 8 августа сдался властям.

Подробнее: Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева