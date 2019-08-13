Москва, 13 августа, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Глупостью и фейком назвал информацию о размещении американских ракет на территории Монголии глава администрации президента страны Зандаахуугийн Энхболд. Об этом он заявил в интервью газете «Одрийн сонин».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Ранее о договорённостях по размещению ракет в стране сообщили некоторые российские и китайские информационные агентства.

По словам чиновника, в ходе визита президента Монголии Халтмаагийн Баттулги в США, речь шла о отмене пошли на импорт монгольской текстильной и кашемировой продукции. Кроме того, по словам Энхболда, Улан-Батор предложил НАСА использовать пустынные места в Гоби для тренировки добровольцев, которые записались для полёта на Марс в 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в столицу Монголии одновременно совершили визит министр обороны США Марк Эспер и замминистра обороны России Александр Фомин.

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