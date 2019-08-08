Улан-Батор, , 12:46 — REGNUM

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин совершает визит в Монголию.

В рамках визита он 8 августа встретился с заместителем министра обороны Монголии Тогоочийном Дуламдоржем. В ходе встречи министры обороны обоих стран обсудили конный марафон «Аравт», который который впервые организуется в рамках «Международных армейских игр — 2019».

Заместитель министра обороны Монголии отметил, что монгольские военные участвуют в четырех из пяти международных соревнований, организованных Министерством обороны России.

«Прибытие заместителя министра обороны РФ с целью участия в церемонии закрытия конного марафона «Аравт» свидетельствует, что Российская Федерация придает высокое значение сотрудничеству в области армии, военной силы и обороны двух стран», — отметил Тогоочийн Дуламдорж.

После встречи с монгольским коллегой Александр Фомин возложил цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, после чего отправился в объединенный военный учебный центр Таван толгой, где принялу участие в церемонии закрытия конного марафона «Аравт».