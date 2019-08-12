Нью-Йорк, США, 12 августа, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Аналитики Bank of America — Merrill Lynch заявляют об угрозе девальвации национальной валюты Аргентины, 12 августа передает агентство Reuters.

elluisx Аргентинские банкноты

«Мы ожидаем значительной распродажи активов… и сильного давления на аргентинский песо с возможной девальвацией в ближайшие недели» , — говорится в заявлении финансовой группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа после разгромного проигрыша президента Аргентины Маурисио Макри на «праймериз» аргентинский песо просел по отношению к доллару США на 30,3%.

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