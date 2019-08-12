Буэнос-Айрес, , 19:06 — REGNUM

Курс аргентинского песо обрушился на 30,3% по отношению к доллару США после провала президента Маурисио Макри на предварительных выборах, 12 августа передает агентство Reuters.

Аргентина Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящий момент один аргентинский песо оценивается примерно в $65. Проигрыш Макри также привел к падению курсов акций аргентинских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Макри проиграл «праймериз» Альберто Фернандесу — левый кандидат обошел действующего президента на 15,5% голосов. Выборы президента Аргентины состоятся в октябре текущего года.

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