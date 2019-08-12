Москва, 12 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Россия в настоящее время уступает только одной стране по поставкам сжиженного природного газа в европейские страны. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Kremlin.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ»

При текущей ситуации на рынке, напомнил Приходько, объем поставок российского трубопроводного газа в Европу должен остаться на уровне рекордного 2018 года, то есть порядка 201,9 млрд кубометров.

По поставкам СПГ в страны Евросоюза Россия входит в число лидеров, она занимает второе место после Катара, отметил он.

По данным апрельского отчета международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), Катар в 2018 году поставил в Европу 16,42 млн тонн сжиженного газа, Алжир — 9,29 млн тонн, Нигерия — 9,07 млн тонн, Россия — 4,43 млн тонн, США — 2,7 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле российский танкер ледового класса «Владимир Русанов», перевозивший СПГ, поставил новый рекорд, преодолев ледовую часть Северного морского пути всего за шесть суток.

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