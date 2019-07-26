Москва, , 11:40 — REGNUM

Танкер ледового класса «Владимир Русанов» с грузом на борту преодолел ледовую часть Северного морского пути всего за шесть суток, установив новый рекорд по времени, сообщила пресс-служба компании «Новатэк».

Пройдя Севморпуть, судно доставило партию сжиженного природного газа из порта Сабетта в порт Тяньцзинь (Китай). При этом общее время прохождения пути также стало рекордным, составив 16 суток.

Как пояснил первый заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Лев Феодосьев, указанные достижения стали возможными благодаря накопленному опыту ледовой навигации и выдающимся ледовым характеристикам СПГ-танкеров, спроектированных специально для проекта «Ямал СПГ».

«Новатэк» — крупнейший производитель природного газа в России. В 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Месторождения и лицензионные участки предприятия расположены преимущественно в Ямало-Ненецком АО.

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