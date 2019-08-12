США надеются на «прочный и почетный» мир в Афганистане
Вашингтон, 12 августа, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Спецпредставитель США на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Залмай Халилзад поздравил Афганистан с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам), 12 августа передает агентство Reuters.
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В Афганистане
«Я надеюсь, что это последний Ид, когда Афганистан находится в состоянии войны», — заявил Халилзад в «Твиттере».
Халилзад также отметил, что США и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) близки к заключению «прочного и почетного» мирного соглашения.
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