* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:47 — REGNUM

8 августа лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Хибатулла Ахундзада потребовал от членов группировки предпринять все необходимые шаги для обеспечения безопасности мирных жителей Афганистана на время исламского религиозного праздника Курбан-байрам.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Мулла Хибатулла Ахундзада сделал это заявление в ходе своего обращения по случаю скорого наступления праздника Курбан-байрам.

Лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также приказал членам группировки уделить особое внимание счастью и неприкосновенности мирных жителей Афганистана.

Мулла Хибатулла Ахундзада заявил, что пока война в стране продолжается, но в тоже время активизировались политические усилия, направленные на прекращение «оккупации» Афганистана иностранными войсками.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подверг резкой критике увеличение числа авиационных ударов силами международной коалиции в Афганистане и недавние заявления официальных лиц Америки, отметив, что они подрывают веру членов группировки в успех мирного процесса.