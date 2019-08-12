Москва, 12 августа, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы в рамках банкротного дела АО «Группа Е4» назначил дату заседания, на котором начнут рассматривать обоснованность требований конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности ряда бывших топ-менеджеров, в том числе и бывшего российского министра Михаила Абызова — на сегодня фигуранта уголовного дела о хищении 4 млрд рублей государственных средств. Вменяемая сумма претензий к экс-руководству превышает 34 млрд рублей, что почти на 1 млрд рублей больше, чем в аналогичном ходатайстве еще в декабре указывали кредиторы АО. Заявление конкурсного управляющего суд планирует рассмотреть 4 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Абызов

«Назначить предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего АО «Группа Е4» Вышегородцева И. А. о привлечении к субсидиарной ответственности Абызова Михаила Анатольевича, Сиротенко Екатерины Владимировны, Малышева Андрея Борисовича и о взыскании с них солидарно суммы в размере 34 087 257 920,20 рублей по делу № А40−171 885/2014−66−265 о банкротстве Акционерного общества «Группа Е4» на 04.09.2019 г. », — отмечается в определении суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Абызов, занимавший пост министра по координации деятельности «Открытого правительства» с мая 2012 года по май 2018 года, до назначения был главой совета директоров одной из крупнейших инжиниринговых компаний России — АО «Группа Е4», которая входила в состав бизнес-группы RU-COM. С декабря 2016 года АО числится в стадии ликвидации и находится на одном из этапов банкротства. Ряд кредиторов потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей компании, в том числе и экс-министра, ещё в декабре 2018 года, но их ходатайства до сих пор не рассмотрены. Речь шла о меньшей сумме — около 33 млрд рублей. Спустя некоторое время также стало известно, что в отношении Михаила Абызова было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в хищении государственных средств. Речь идёт о выводе за пределы страны порядка 4 млрд рублей. Дело возбуждено по статьям мошенничество и создание организованного преступного сообщества. До 25 октября 2019 года Абызов пробудет под арестом.

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