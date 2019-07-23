Москва, , 20:54 — REGNUM

Басманный суд Москвы на заседании 23 июля принял решение о продлении ареста обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра под делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения экс-министру ещё на три месяца — до 25 октября.

Аналогичное решение принято в отношении двух других фигурантов дела — бывшего генерального директора бизнес-группы «Ру-Ком» Николая Степанова и директора по экономике и финансам компании «РЭМиС» Галины Фрайденберг.

При этом срок следствия по делу продлен до декабря 2019 года.

Напомним, Михаил Абызов обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по двум статьям — о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества.