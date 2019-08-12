Буэнос-Айрес, 12 августа, 2019, 03:05 — ИА Регнум. По результатам экзит-поллов, лидером предварительных выборов в Аргентине стал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, 11 августа передает агентство Reuters.

En.kremlin.ru Маурисио Макри

Согласно заявлениям СМИ, Фернандес, бывший глава правительства и соратник экс-президента Кристины Киршнер, одержал победу над действующим президентом Маурисио Макри.

Официальные результаты голосования, которое завершилось в 18:00 по местному времени (00:00 мск), должны быть объявлены после 21:00 (03:00 мск). Выборы президента Аргентины состоятся 27 октября.

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