Буэнос-Айрес, , 12:05 — REGNUM

Национальная избирательная коллегия Аргентинской Республики объявила об окончании формирования списка кандидатов на пост президента и вице-президента страны для участия в выборах 27 октября 2019 года. Об этом сообщает аргентинское агентство Clarín.

Всего в избирательных бюллетенях появятся 10 пар кандидатов: Маурисио Макри и Мигель Пичетто от блока «Давайте меняться», Альберто Фернандес и Кристина Фернандес де Киршнер от блока «Вместе», Роберто Лаванья и Мануэль Уртубеи — «Федеральный консенсус 2030», Николас дель Каньо и Ромина Дель Пиа — Левый фронт рабочего единства, Хосе Эсперт и Луис Росалес — «Фронт Пробуждения», Алехандро Бьондини и Энрике Вентурино — Патриотический фронт, Мануэла Кастаньейра и Эдуардо Мулалль — Новое движение к социализму, Хуан Гомес и Синтия Оттон — блок «Наши», Хосе Антонио Ферис и Гильермо Суэльдо — Национальная автономистская партия, Рауль Умберто Альбаррачин и Серхио Пасторе — Движение соседского действия.