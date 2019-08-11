Донецк, 11 августа, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит военнослужащими Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Ударный БПЛА был уничтожен в 11:10 мск подразделениями ПВО ДНР. Отмечается, что украинские каратели предприняли попытку провести беспилотник в обход позиций Народной милиции, вглубь территории ДНР.

Предполагается, что конечной целью украинских боевиков был мирный посёлок Ленинское. БПЛА нёс на себе гранату ВОГ-17, возможно, с целью нанести удар по мирным жителям ДНР.

В сообщении подчёркивается, что данный факт является грубейшим нарушением режима перемирия Украиной и нежелания урегулировать конфликт мирным путём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с начала режима перемирия, который вступил в силу 21 июля текущего года, в ДНР было сбито шесть украинских БПЛА.