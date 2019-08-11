Благовещенск, 11 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. На участках региональной автодороги Введеновка — Февральск и Февральск — Экимчан движение автотранспорта остановлено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Затопленная дорога

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Во время прохождения паводка обстановка на этих участках постоянно ухудшалась и в настоящее время из-за разрушения опор автомобильных мостов, движение стало невозможным. Дорожные службы приступили к восстановительным работам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейшего за последние годы наводнения, в Приамурье оказались подтопленными 69 населённых пунктов, по предварительным оценкам ущерб составил более 3,5 млрд рублей.