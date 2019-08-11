Ватикан, 11 августа, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Выходец из Ирака был задержан полицией на площади Пия XII в Ватикане. Об этом вечером 10 августа сообщило агентство ANSA.

(сс) Andy Hay Полиция Ватикана

По полученным данным, человек в тёмной рубашке и брюках в состоянии сильного возбуждения размахивал зажигалкой, угрожал поджечь себя и выкрикивал несвязные фразы, в том числе «Аллах Акбар!» («Аллах велик!»).

При этом уточняется, что в руках у мужчины не было ни бутылок, ни сумок, ни рюкзака. Он был немедленно заблокирован полицией и задержан до выяснения обстоятельств.

Сообщается, что весь инцидент длился не более двух минут, задержание иракца произошло фактически незаметно для туристов и паломников.

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