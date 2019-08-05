Удомля, Тверская область, , 09:28 — REGNUM

Пожилая женщина открыла стрельбу из пневматического пистолета по детям, игравшим во дворе, инцидент произошел в Удомле Тверской области 4 августа.

Как рассказывают очевидцы в группе «Подслушано в Удомле», женщина стреляла с седьмого этажа одной из многоэтажек. Обошлось без пострадавших. Дети рассказывали, что до этого пенсионерка неоднократно ругалась на играющих детей и грозилась вызвать полицию. В комментариях жители поясняют, что женщина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

В сентябре 2010 года также в Удомле пожилой мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки по проходящим людям, тогда пострадали 14 человек.