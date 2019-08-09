Ирландский профсоюз Ryanair угрожает начать забастовку
Дублин, 9 августа, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Пилоты Ryanair в Ирландии проголосовали за проведение забастовки, 9 августа передаёт агентство Reuters.
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Забастовка профсоюза Forsa будет проведена в случае отказа компании выполнить требования по условиям и оплате труда.
«На данном этапе будет достаточно серьезного встречного предложения, которое будет касаться всех областей нашего иска», — заявил представитель Forsa Иан Макдоннелл.
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