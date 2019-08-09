Солнечногорск, Московская область, 9 августа, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «разрушили» Соединённые Штаты и сделали это намеренно. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, 9 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

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«В основе такой политики Вашингтона лежат задачи обеспечения собственной военной мощи, поэтому он хочет избавиться от всех ограничений, в том числе правовых», — пояснила дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила о возникшей после разрыва договора «реальной перспективе размещения американских вооружений в разных частях мира».

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«Разумеется, мы будем учитывать этот фактор в военном планировании», — заверила Захарова, пообещав, что в этом случае Россия примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, который в одностороннем порядке заявил о выходе из договора. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена участвовать в гонке вооружений в связи с прекращением действия ДРСМД, а, напротив, считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.