Солнечногорск, Московская область, , 15:08 — REGNUM

Соединенные Штаты и их союзники должны присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила 9 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы снова призываем Вашингтон и его союзников проявить ответственность и присоединиться к этому мораторию, что добавило бы предсказуемости в военно-политических делах», — заявила Захарова на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Соединенные Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с 1987 года. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за российских ракет 9М729, которые, по мнению американской стороны, должны быть уничтожены.

России был предъявлен ультиматум. В ответ на это в феврале российский президент Владимир Путин заявил, что в таком случае и Москва приостанавливает свои обязательства по РСМД.

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