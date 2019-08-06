Москва, , 15:18 — REGNUM

Главной целью выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление доминировать в мире. Такое мнение высказал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

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МИД РФ официально объявил о прекращении действия ДРСМД

«Это поясняют их стратегические документы, которые говорят о том, что США должны доминировать в мире», — уточнил Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что Вашингтон после прекращения действия таких соглашений сможет «будет размещать оружие в любой точке против любого противника и в любом количестве, добиваясь превосходства». А это в свою очередь приведёт к хаосу.

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Как сообщало ИА REGNUM ДРСМД между Россией и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа. До февраля 2021 года остаётся в силе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Вашингтон пока не заявлял о намерении продлить его.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена участвовать в гонке вооружений в связи с прекращением действия ДРСМД, а, напротив, считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

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