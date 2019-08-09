Москва, 9 августа, 2019, 15:01 — ИА Регнум. У высших управленцев в России, которые теперь во всё большем количестве представлены людьми из госкомпаний, зарплаты растут. При этом у простых граждан зарплаты стагнируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Виктор Дени. Капитал (фрагмент). 1919

В этой ситуации остаётся порадоваться за высший управленческий состав госкомпаний, поскольку, согласно исследованиям Росстата, зарплаты в 2019 году не росли, но располагаемые доходы российских граждан падали за счёт роста цен на бензин, коммунальные платежи и общественный транспорт.

«Очевидно, что в ситуации стагнирующих зарплат, а они у большинства населения именно стагнирующие, при одновременной инфляции расходов домохозяйств, последние вынуждены компенсировать недостающее за счёт банковских (и прочих) кредитов», — отметил эксперт.

Достаточно посмотреть на последнюю статистику, которая очень ярко демонстрирует текущее положение дел.

По последним данным НБКИ, число жителей России, имеющих не менее трех непогашенных кредитов, увеличилось в прошлом году на 12% и достигло 15,1 млн человек (почти треть от общего числа заемщиков). Не менее 13% платят по трем кредитам; 7% — по четырем или больше. По двум — 25%.

Средний долг у заемщиков с одним кредитом вырос на 12% за год до 137 тыс. рублей, с двумя — на 11%, до 284 тыс. рублей. У обслуживающих три и более кредита средняя сумма долга достигла 403 и 514 тыс. рублей соответственно.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным исследования компании Antal Russia по рынку труда, в 2019 году зафиксировано максимальное за последние пять лет число граждан России, которым повысили зарплаты.

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