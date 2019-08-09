Симферополь, 9 августа, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Крым каждый год показывает существенный рост площади закладки молодых виноградников. Об этом журналистам 9 августа сообщил замминистра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноградник в Крыму

«Если в 2014 году было заложено 250 га, то уже в 2019 году республика взяла на себя обязательство заложить 880 га виноградников. Всего за пять лет заложено более 2500 га молодых виноградников», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным специалистов Роскачества, в 2019 году крымские торговые марки могут занять не менее 30% в «Винном гиде России».

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