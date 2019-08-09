Благовещенск, 9 августа, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Приамурья рассмотрели законопроект, предусматривающий внесение изменения в главный финансовый документ региона в связи с необходимостью скорейшей ликвидации последствий наводнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

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Законопроект был принят сразу в двух чтениях. 10 млн рублей будут направлены на организацию пунктов временного размещения, на аварийно-восстановительные работы и единовременные выплаты населению.

3 млн рублей пойдут на оказание помощи малому и среднему предпринимательству, имуществу которого был причинён ущерб в результате воздействия стихии. Ещё 18,9 млн рублей пойдут на восполнение резервных федеральных запасов, 2 млн рублей — на компенсацию выпадающих доходов поставщикам при предоставлении скидки по оплате стоимости электроэнергии гражданам в связи с затоплением жилых помещений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате паводка в Приамурье оказались затоплены 69 населённых пунктов в 20 муниципалитетах области.