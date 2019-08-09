Благовещенск, , 06:52 — REGNUM

Вопросы принудительной эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях обсудили на совещании в правительстве Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов выражал недовольство тем обстоятельством, что многие люди отказываются от эвакуации, не осознавая масштаб надвигающейся беды и ставя свою жизнь в опасность.

На совещании обсуждалась законодательная инициатива, которая могла бы определить порядок проведения принудительной эвакуации населения, как это может быть сделано в военное время.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время паводка, накрывшего 20 районов Амурской области, авиацией и мобильными группами МЧС было эвакуировано порядка трёх тысяч человек, в тоже время около полутора тысяч человек остались в районах бедствия, не согласившись эвакуироваться. В дальнейшем власти вынуждены были осуществлять по воздуху доставку этим людям продуктов питания, воды и других необходимых вещей.