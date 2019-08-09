Вашингтон, 9 августа, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг критике политику Федеральной резервной системы (ФРС) страны. Поводом для нападок со стороны главы Белого дома стало укрепление обменного курса американского доллара.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

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Глава государства заявил, что такое положение дел отрицательно влияет на конкурентоспособность американских компаний, в частности таких как Caterpillar, Boeing, John Deere, возложив ответственность за это на ФРС.

«Можно подумать, что, как ваш президент, я буду рад тому, что наш доллар очень силен. Но я не рад! — написал Трамп на своей странице в Twitter. — Высокий уровень ставки ФРС, в сравнении с другими странами удерживает наш доллар на слишком высоком уровне, что создаёт большие трудности для того, чтобы наши прекрасные производители […] и компании могли конкурировать на единых для всех условиях».

По его словам, с существенным снижением ставки ФРС и без количественного ужесточения продажи активов регулятором для расчистки баланса доллар позволит американским компаниям «победить в любой конкуренции».

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«У нас есть самые большие компании в мире, даже близко никого нет, но, к сожалению, нельзя то же самое сказать о нашей Федеральной резервной системе», — подытожил глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп высказал уверенность, что отказ ФРС от быстрого снижения базовой ставки является ошибкой, при этом Федрезерв «слишком горд», чтобы это признавать. По мнению американского лидера, он должен снижать тарифы «сильнее и быстрее».