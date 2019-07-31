Москва, , 21:59 — REGNUM

Курс доллара по отношению к рублю незначительно вырос после решения Федеральной резервной системы США о понижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 21:40 мск доллар подорожал на три копейки к уровню открытия торгов — до 63,54 рубля.

Тем временем курс евро упал на 40 копеек — до 70,42 рубля.

Напомним, ранее сегодня ФРС США впервые за десять лет приняла решение о снижении базовой ставки. Показатель был снижен на 0,25 процентного пункта, до 2−2,25%.

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