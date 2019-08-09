ВСУ выпустили десять боеприпасов по территории ДНР — СЦКК
Соледар, ДНР, 9 августа, 2019, 10:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано девять случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ, в ходе которых было выпущено десять единиц боеприпасов, сообщили 9 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
ВСУ выпустили одну мину калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 34 единицы боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли бригаду коммунальщиков ДНР, проводивших ремонтно-восстановительные работы в районе села Каштановое.
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