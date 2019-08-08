Соледар, ДНР, , 14:11 — REGNUM

Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении села Каштановое, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Под обстрел попал район рынка «Господар», где в соответствии с ранее предоставленными украинской стороной гарантиями безопасности сотрудниками КП «Компания «Вода Донбасса» проводились ремонтно-восстановительные работы», — сказано в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал.

Представители ДНР в СЦКК обратились к украинской стороне за дополнительными гарантиями соблюдения перемирия боевиками ВСУ.

Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР сообщили, что с момента вступления в силу очередного перемирия в ДНР сбили шесть украинских беспилотников, причём все они оказались ударными.

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