Хабаровск, 9 августа, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Молитвой о безведрии пытаются остановить надвигающуюся на Хабаровск угрозу затопления. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий провёл молебен на дамбе хабаровского затона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва

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«Молебен о безведрии» — так называется богослужение, на котором верующие молятся об избавлении от сильных ливней и паводка. Молебен долгий, но верующие не жалели своего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровску грозит повторение сценария 2013 года. Уровень воды у Хабаровска на 14:00 по местному времени достиг отметки 515 см. Затоплены 913 дачных участков, вода пришла во дворы и на дороги краевой столицы.