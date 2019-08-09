Хабаровск, 9 августа, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 513 сантиметров. Вода затапливает дворы в краевой столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Разлив Амура. Хабаровск

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По данным гидрологов, подтоплены 4 двора и одна дорога на улице Штормовая в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС по Хабаровскому краю, уровень Амура у города 9−10 августа может достигнуть 525−535 см, что близко к опасному значению. На Дальний Восток идёт вторая волна паводка. Ситуация в Хабаровском крае становится всё более критичной. В подтопленных районах вакцинируют население от опасных инфекций.