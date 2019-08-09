Париж, 9 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Франция приветствует публикацию специального доклада GIEC об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и парниковых газах в наземных экосистемах, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

В своем докладе GIEC показывает, что знаний достаточно, чтобы действовать сейчас, и подчеркивает существование многих эффективных и недорогих климатических стратегий.

В министерстве иностранных дел Франции отметили, что недавние эпизоды сильной жары и засухи напомнили, что страна уже подвержена последствиям изменения климата. Законопроект о климатической энергии подтверждает стремление Франции добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

«Доклад GIEC несет мощное сообщение. Повышение температуры на поверхности земли происходит намного быстрее, чем повышение средней глобальной температуры. В соответствии с докладом о глобальном потеплении, работа ученых является новым настоятельным призывом к индивидуальным и коллективным действиям по преодолению климатического кризиса и биоразнообразия», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что «глобальное потепление — это не мнение, а научно обоснованное заявление, которое должно определять политические решения и государственную политику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько неправительственных организаций (НПО) на основе сведений из доклада межправительственной группы ООН по проблеме изменения климата стали настаивать на уменьшении рациона, основанного на потреблении мяса, ради борьбы с климатическими изменениями.

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