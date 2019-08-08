Мадрид, , 23:02 — REGNUM

Изменение аграрной политики ЕС и сокращение индустриального пищевого производства — вот некоторые из «важных и неотложных» мер, о которых попросили несколько неправительственных организаций на основе сведений из доклада Межправительственной группы ООН по проблеме изменения климата, опубликованного в этот четверг, 8 августа. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia. Документ ООН посвящен сокращению площади лесов и пищевым моделям.

Пастух с отарой

Авторы доклада настаивают на уменьшении рациона, основанного на потреблении мяса, ради борьбы с климатическими изменениями. В связи с этим Европе предлагается поддержать бюджетными средствами скотоводов и земледельцев, которые делают ставку на «устойчивые модели», и перестать субсидировать тех, кто способствует загрязнению окружающей среды.

Опубликованный сегодня отчет стал первым, специально посвященным климатическим изменениям и использованию земли. Подчеркивается, что проблема нехватки деревьев связана не только с уменьшением лесных массивов, но и с пастбищами и саваннами, которые по сути являются «большими приспособлениями» по захвату парниковых газов. В результате почва становится более уязвимой и утрачивает производительную силу.