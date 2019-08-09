Хабаровск, 9 августа, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. По прогнозам гидрологов 9 — 10 августа вода поднимется ещё на 30−40 см и достигнет отметки 525 — 535 см, что близко к опасному значению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Амур у Хабаровска

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Сегодня, 9 августа, остаётся затопленной пойма реки Амур от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. Такая же ситуация отмечается на реках Уссури, Бурея, Подхоренок, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток идёт новая волна паводка. Ухудшается ситуация в регионах ДФО, расположенных вдоль Амура — ЕАО, Приамурье, Хабаровский край.