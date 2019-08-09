Благовещенск, 9 августа, 2019, 03:58 — ИА Регнум. В результате воздействия стихии в Приамурье пострадало 20 муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Паводок

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По предварительным данным за время прохождения паводка, оказались подтопленными 787 жилых домов, 3 171 приусадебный участок, 31 социальный объект, 6 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

В результате воздействия высокой воды было повреждено 13 мостов, 159 участков автомобильных дорог общей протяженностью 500 км.

Из подтопленных районов было эвакуировано 2 658 человек, в том числе 937 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, решением правительства России Приамурью будет выделена финансовая поддержка в объёме 600 млн рублей, а также субсидия в объёме 172 млн рублей, которая будет направлена на восстановление автомобильных дорог.