Мехико, 8 августа, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Правительство Великобритании не намерено отодвигать выход из Евросоюза или идти на уступки Брюсселю из-за угрозы «жесткого Brexit», 8 августа передает агентство Reuters.

Brexit

«Мы выйдем в конце октября, желательно с соглашением с нашими партнерами по ЕС. Но, в любом случае… у нас останется то, что называется условиями ВТО» , — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе визита в Мексику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что страна выйдет из ЕС 31 октября, вне зависимости от наличия или отсутствия соглашения о выходе с Брюсселем.

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